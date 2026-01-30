Racont’arts Place du 5 mai Bressuire
Place du 5 mai Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Soirée exceptionnelle autour d’une œuvre mystérieuse, sortie des réserves du Musée, entourée d’histoires et d’activités!
En partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Bressuire. Avec la complicité des Musées de l’Agglomération du Bocage Bressuirais.
Tout public, réservation conseillée. .
Place du 5 mai Médiathèque Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
