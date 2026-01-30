Racont’arts Place du 5 mai Bressuire

Racont’arts

Place du 5 mai Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Soirée exceptionnelle autour d’une œuvre mystérieuse, sortie des réserves du Musée, entourée d’histoires et d’activités!

En partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Bressuire. Avec la complicité des Musées de l’Agglomération du Bocage Bressuirais.

Tout public, réservation conseillée. .

Place du 5 mai Médiathèque Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Racont’arts

L’événement Racont’arts Bressuire a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Bocage Bressuirais