Racont’arts spectacle Bob et Casquette Cie L’Unanime Médiathèque de Briouze Briouze
Racont’arts spectacle Bob et Casquette Cie L’Unanime Médiathèque de Briouze Briouze mercredi 3 juin 2026.
Racont’arts spectacle Bob et Casquette Cie L’Unanime
Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03 15:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Bob et Casquette sont deux bricoleurs à l’imagination débordante. Le castelet tout juste sorti de leur atelier, ils vont se lancer dans un spectacle de marionnettes fait-main, mais rien ne se passera comme prévu … Il sera question de surprises, de chaos, d’amitié, de détours, de système D et de hors-champ… En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Orne
A partir de 4 ans gratuit sur inscription .
Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr
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English : Racont’arts spectacle Bob et Casquette Cie L’Unanime
L’événement Racont’arts spectacle Bob et Casquette Cie L’Unanime Briouze a été mis à jour le 2026-03-24 par Flers agglo
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