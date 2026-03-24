Racont’arts spectacle Bob et Casquette Cie L’Unanime Médiathèque de Briouze Briouze

Racont’arts spectacle Bob et Casquette Cie L’Unanime

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:30:00

fin : 2026-06-03 15:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Bob et Casquette sont deux bricoleurs à l’imagination débordante. Le castelet tout juste sorti de leur atelier, ils vont se lancer dans un spectacle de marionnettes fait-main, mais rien ne se passera comme prévu … Il sera question de surprises, de chaos, d’amitié, de détours, de système D et de hors-champ… En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Orne

A partir de 4 ans gratuit sur inscription .

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Racont’arts spectacle Bob et Casquette Cie L’Unanime

L’événement Racont’arts spectacle Bob et Casquette Cie L’Unanime Briouze a été mis à jour le 2026-03-24 par Flers agglo