Saint-Germain-du-Corbéis

Racont’arts Spectacle La ronde des ogres et ogresses

2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Contes du monde

Avec Halima Hamdane

Le ghoule prononcez roule , comme son pendant féminin la ghoula , sont des ogres monstrueux dotés de grands pouvoirs et d’un grand appétit. Ils ont souvent une mauvaise vue mais un flair infaillible pour détecter l’odeur humaine. Hdidane le rusé, abandonné en terre d’ogre, devra jouer de ruse pour triompher de la terrible Ghoula. Mais il arrive que les ghoules viennent en aide aux humains.

Durée 1h

Ce spectacle gratuit est proposé en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil départemental dans le cadre du Festival des Racont’arts.

Le 30/05/2026 à 15h00

Tout public dès 6 ans

Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis .

2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 87 36

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English : Racont’arts Spectacle La ronde des ogres et ogresses

L’événement Racont’arts Spectacle La ronde des ogres et ogresses Saint-Germain-du-Corbéis a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON