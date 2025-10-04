Racont’arts West Cat Story par Monsieur Mouch salle des fêtes Bellou-en-Houlme

salle des fêtes 2 Place de Wehretal Bellou-en-Houlme Orne

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

West Cat Story est une histoire racontée en chansons par Monsieur Mouch. Une histoire de chiens et de chats qui se font la guerre dans le quartier, et ne supportent pas qu’un chien et un chat, Toto et Moustafa, se retrouvent autour d’un amour commun, celui de la musique. Récit sensible et sanglant sur l’acceptation de la différence malgré la pression des siens, l’appartenance supposée à un groupe. Fait rire et réfléchir.

Tout public à partir de 5 ans

Sur inscription .

salle des fêtes 2 Place de Wehretal Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr

