Racont’box Bibliothèque Au bord des Mots Merville-Franceville-Plage

Racont’box

Bibliothèque Au bord des Mots 2 Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 16:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Aurore Lejemtel, comédienne, raconte des histoires drôles, malicieuses et facétieuses, équipée de sa box.

Aurore Lejemtel, personnage haut en couleur débarque avec son bric à brac dans une boîte.

De chaque objet naît une histoire, un conte, une légende, source de rires, de malices et d’aventures pour les petits et les grands enfants !

Dès 4 ans. .

English : Racont’box

Actress Aurore Lejemtel tells funny, mischievous and facetious stories, equipped with her box.

L’événement Racont’box Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Normandie Pays d’Auge