Racont’box Bibliothèque Au bord des Mots Merville-Franceville-Plage

Bibliothèque Au bord des Mots 2 Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados
Début : 2026-02-19 16:00:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Aurore Lejemtel, comédienne, raconte des histoires drôles, malicieuses et facétieuses, équipée de sa box.
Aurore Lejemtel, personnage haut en couleur débarque avec son bric à brac dans une boîte.
De chaque objet naît une histoire, un conte, une légende, source de rires, de malices et d’aventures pour les petits et les grands enfants !
Dès 4 ans. .
Bibliothèque Au bord des Mots 2 Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70
English : Racont’box
Actress Aurore Lejemtel tells funny, mischievous and facetious stories, equipped with her box.
