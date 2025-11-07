Raconte Bébé Montmorillon

Raconte Bébé

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Les livres, c’est aussi pour les tout-petits !

Contes et comptines d’automne

Pour les 0 3 ans

Venez partager avec votre enfant un moment de complicité autour d’un livre et partez ensemble à la découverte d’histoires, comptines et jeux de doigts.

GRATUIT Sur inscription

05 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr .

