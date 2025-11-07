Raconte Bébé Montmorillon
Raconte Bébé
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Les livres, c’est aussi pour les tout-petits !
Contes et comptines d’automne
Pour les 0 3 ans
Venez partager avec votre enfant un moment de complicité autour d’un livre et partez ensemble à la découverte d’histoires, comptines et jeux de doigts.
GRATUIT Sur inscription
05 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr .
