Raconte bébé Montmorillon

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Histoires et comptines en attendant Noël

pour les 0/3 ans

Venez avec votre enfant pour partager un moment de complicité autour d’un livre, et partez ensemble à la découverte d’histoires, comptines et jeux de doigts.

Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09 ou mediatheque@ville-montmorillon.fr .

+33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

