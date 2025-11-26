Raconte bébé Montmorillon
Histoires et comptines en attendant Noël
pour les 0/3 ans
Venez avec votre enfant pour partager un moment de complicité autour d’un livre, et partez ensemble à la découverte d’histoires, comptines et jeux de doigts.
Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09 ou mediatheque@ville-montmorillon.fr .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
