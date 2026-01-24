Raconte Bébé Montmorillon

Raconte Bébé

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Des histoires, des comptines au dodo avec doudou.

0/3 ans Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09 .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

English : Raconte Bébé

