Raconte-moi Beignon rue de la Mare de la Toux Beignon

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez découvrir Beignon lors des Journées Européennes du Patrimoine! À cette occasion, le circuit la Balade des Écureuils, un parcours de 2,6km adapté aux personnes à mobilité réduite, sera inauguré et vous pourrez visiter l’église en compagnie de Sylvie Gautier et de Camille Taezi au chant et à la harpe celtique.

Inscription souhaitée Gratuit

Dimanche 21 septembre à 14h30 Départ aux Halles de Brocéliande .

rue de la Mare de la Toux Halles de Brocéliande Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 75 45 42 58

