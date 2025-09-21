Raconte-moi Beignon rue de la Mare de la Toux Beignon
Venez découvrir Beignon lors des Journées Européennes du Patrimoine! À cette occasion, le circuit la Balade des Écureuils, un parcours de 2,6km adapté aux personnes à mobilité réduite, sera inauguré et vous pourrez visiter l’église en compagnie de Sylvie Gautier et de Camille Taezi au chant et à la harpe celtique.
Inscription souhaitée Gratuit
Dimanche 21 septembre à 14h30 Départ aux Halles de Brocéliande .
rue de la Mare de la Toux Halles de Brocéliande Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 75 45 42 58
