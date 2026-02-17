Raconte-moi Bottière Pin-Sec Parc du Pin Sec / Square Dunant Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-01 –

Gratuit : oui Tout public

Venez découvrir une exposition autour de l’histoire et de la mémoire du quartier Bottière Pin-Sec. Cette exposition sera affichée sur les vitres des abribus de la ligne 11 entre les arrêts Pin-Sec et Bois Robillard.Elle est composée de photos, de textes et de QR codes pour écouter des témoignages.Il s’agit d’une œuvre construite avec des habitants du quartier.Cette exposition intitulée « Raconte-moi Bottière Pin-Sec » est valorisée dans le cadre des journées du Patrimoine et de la fête de quartier le samedi 19 septembre.

Parc du Pin Sec / Square Dunant Nantes 44300

0761274228



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