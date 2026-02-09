RACONTE MOI Branne

RACONTE MOI

Rue Fort Bayard Branne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Emilie s’installe dans la médiathèque et prépare ses plus belles voix pour les petits venus l’écouter .

Des lectures sur le thème du conte . .

Rue Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 03 80 mediabranne@castillonpujols.fr

