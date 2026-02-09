RACONTE MOI Branne
RACONTE MOI Branne samedi 21 février 2026.
RACONTE MOI
Rue Fort Bayard Branne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Emilie s’installe dans la médiathèque et prépare ses plus belles voix pour les petits venus l’écouter .
Des lectures sur le thème du conte . .
Rue Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 03 80 mediabranne@castillonpujols.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement RACONTE MOI Branne a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Castillon-Pujols