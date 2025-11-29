RACONTE-MOI DES HISTOIRES Parc des Forges Rue Reinière Aron
Histoires, chansons, comptines et jeux de doigts, pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans et de leur famille.
Sans inscription. .
Parc des Forges Rue Reinière Bibliothqèe d’Aron Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81
English :
Stories, songs, nursery rhymes and fingerplays, for the enjoyment of little ones aged 0 to 6 and their families.
German :
Geschichten, Lieder, Reime und Fingerspiele, die den Kleinen von 0 bis 6 Jahren und ihren Familien Freude bereiten.
Italiano :
Storie, canzoni, filastrocche e giochi con le dita per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie.
Espanol :
Cuentos, canciones, rimas infantiles y juegos de dedos para niños de 0 a 6 años y sus familias.
