RACONTE-MOI DES HISTOIRES Parc des Forges Rue Reinière Aron

RACONTE-MOI DES HISTOIRES

Parc des Forges Rue Reinière Bibliothqèe d’Aron Aron Mayenne

Histoires, chansons, comptines et jeux de doigts, pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans et de leur famille.

Sans inscription. .

Parc des Forges Rue Reinière Bibliothqèe d’Aron Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

English :

Stories, songs, nursery rhymes and fingerplays, for the enjoyment of little ones aged 0 to 6 and their families.

German :

Geschichten, Lieder, Reime und Fingerspiele, die den Kleinen von 0 bis 6 Jahren und ihren Familien Freude bereiten.

Italiano :

Storie, canzoni, filastrocche e giochi con le dita per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie.

Espanol :

Cuentos, canciones, rimas infantiles y juegos de dedos para niños de 0 a 6 años y sus familias.

