RACONTE MOI DES HISTOIRES Bibliothèque Sacé

RACONTE MOI DES HISTOIRES Bibliothèque Sacé samedi 11 octobre 2025.

RACONTE MOI DES HISTOIRES

Bibliothèque 14 place de l’église Sacé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Séance lecture jeune public

Histoires, chansons, comptines et jeux de doigts, pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans et de leur famille.

Réservation conseillée .

Bibliothèque 14 place de l’église Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

English :

Reading for young audiences

German :

Lesung für junges Publikum

Italiano :

Lettura per un pubblico giovane

Espanol :

Lectura para jóvenes

L’événement RACONTE MOI DES HISTOIRES Sacé a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Mayenne Co