Raconte-moi, joue avec moi ! – Saint-Sever, 14 mai 2025 16:30, Saint-Sever.

Landes

Raconte-moi, joue avec moi ! 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes

Gratuit

Début : 2025-05-14 16:30:00

fin : 2025-05-14 17:30:00

2025-05-14

Un mercredi par mois, venez partager une heure de contes et de jeux dans une ambiance douillette et magique. Ce mois-ci Je tambouille !

Petits doigts et ventres ronds, la tambouille c’est amusant pour les petits chefs gourmands.

Nos petits toqués vont cuisiner et goûter leur préparation.

15 Avenue de l’Océan

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

English : Raconte-moi, joue avec moi !

One Wednesday a month, come and share an hour of storytelling and games in a cosy, magical atmosphere. This month: Je tambouille!

Little fingers and round bellies, tambouille is fun for little gourmet chefs.

Our little gourmets will cook and taste their preparations.

Free admission,

German : Raconte-moi, joue avec moi !

An einem Mittwoch im Monat können Sie eine Stunde lang Geschichten und Spiele in einer gemütlichen und magischen Atmosphäre genießen. Diesen Monat Ich trommle!

Kleine Finger und runde Bäuche Trommeln macht kleinen Feinschmeckerköchen Spaß.

Unsere kleinen Hobbyköche werden kochen und ihre Zubereitung probieren.

Kostenlos,

Italiano :

Un mercoledì al mese, venite a condividere un’ora di storie e giochi in un’atmosfera accogliente e magica. Questo mese: Cucino io!

Con le dita piccole e il pancino rotondo, la cucina è un divertimento per i piccoli chef gourmet.

I nostri piccoli gourmet cucineranno e assaggeranno le loro preparazioni.

Ingresso libero,

Espanol : Raconte-moi, joue avec moi !

Un miércoles al mes, ven a compartir una hora de cuentos y juegos en un ambiente acogedor y mágico. Este mes: ¡Estoy cocinando!

Con sus deditos y sus barrigas redondas, cocinar es divertido para los pequeños chefs gourmets.

Nuestros pequeños gourmets cocinarán y degustarán sus preparaciones.

Entrada gratuita,

