Raconte-moi, joue avec moi !

15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Un mercredi par mois, venez partager une heure de contes et de jeux dans une ambiance douillette et magique. Ce mois-ci Le grand froid.

Gratuit, sur inscription à partir de 3 ans.

Un mercredi par mois, venez partager une heure de contes et de jeux dans une ambiance douillette et magique. Ce mois-ci Le grand froid.

Gratuit, sur inscription à partir de 3 ans. .

15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

English : Raconte-moi, joue avec moi !

One Wednesday a month, come and share an hour of storytelling and games in a cosy, magical atmosphere. This month: The great cold.

Free, registration required for ages 3 and up.

German : Raconte-moi, joue avec moi !

An einem Mittwoch im Monat können Sie eine Stunde lang Geschichten und Spiele in einer gemütlichen und magischen Atmosphäre genießen. In diesem Monat Die große Kälte.

Kostenlos, mit Anmeldung ab 3 Jahren.

Italiano :

Un mercoledì al mese, venite a condividere un’ora di storie e giochi in un’atmosfera accogliente e magica. Questo mese: Il grande freddo.

Gratuito, iscrizione obbligatoria dai 3 anni in su.

Espanol : Raconte-moi, joue avec moi !

Un miércoles al mes, ven a compartir una hora de cuentos y juegos en un ambiente acogedor y mágico. Este mes: El gran frío.

Gratis, inscripción obligatoria a partir de 3 años.

L’événement Raconte-moi, joue avec moi ! Saint-Sever a été mis à jour le 2025-11-03 par Landes Chalosse