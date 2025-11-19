Raconte-moi, joue avec moi ! Saint-Sever
Raconte-moi, joue avec moi ! Saint-Sever mercredi 19 novembre 2025.
Raconte-moi, joue avec moi !
15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes
Gratuit
Un mercredi par mois, venez partager une heure de contes et de jeux dans une ambiance douillette et magique. Ce mois-ci Le grand froid.
Gratuit, sur inscription à partir de 3 ans.
15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
English : Raconte-moi, joue avec moi !
One Wednesday a month, come and share an hour of storytelling and games in a cosy, magical atmosphere. This month: The great cold.
Free, registration required for ages 3 and up.
German : Raconte-moi, joue avec moi !
An einem Mittwoch im Monat können Sie eine Stunde lang Geschichten und Spiele in einer gemütlichen und magischen Atmosphäre genießen. In diesem Monat Die große Kälte.
Kostenlos, mit Anmeldung ab 3 Jahren.
Italiano :
Un mercoledì al mese, venite a condividere un’ora di storie e giochi in un’atmosfera accogliente e magica. Questo mese: Il grande freddo.
Gratuito, iscrizione obbligatoria dai 3 anni in su.
Espanol : Raconte-moi, joue avec moi !
Un miércoles al mes, ven a compartir una hora de cuentos y juegos en un ambiente acogedor y mágico. Este mes: El gran frío.
Gratis, inscripción obligatoria a partir de 3 años.
