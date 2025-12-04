Raconte-moi, joue avec moi ! Saint-Sever
Raconte-moi, joue avec moi ! Saint-Sever mercredi 10 décembre 2025.
Raconte-moi, joue avec moi !
15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes
Gratuit
2025-12-10
Un mercredi par mois, venez partager une heure de contes et de jeux dans une ambiance douillette et magique. Ce mois-ci Le grand froid.
Gratuit, sur inscription à partir de 3 ans.
15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
English : Raconte-moi, joue avec moi !
One Wednesday a month, come and share an hour of storytelling and games in a cosy, magical atmosphere. This month: The great cold.
Free, registration required for ages 3 and up.
