Raconte-moi, joue avec moi !

15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Un mercredi par mois, venez partager une heure de contes et de jeux dans une ambiance douillette et magique. Ce mois-ci Des recettes très très bizarres !

Petits doigts et ventres ronds, la tambouille c’est amusant pour les petits chefs gourmands.

Gratuit, sur inscription à partir de 3 ans.

Un mercredi par mois, venez partager une heure de contes et de jeux dans une ambiance douillette et magique. Ce mois-ci Des recettes très très bizarres !

Petits doigts et ventres ronds, la tambouille c’est amusant pour les petits chefs gourmands.

Nos petits toqués vont cuisiner et goûter leur préparation.

Gratuit, sur inscription à partir de 3 ans. .

15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One Wednesday a month, come and share an hour of storytelling and games in a cosy, magical atmosphere. This month: Very, very weird recipes!

Little fingers and round bellies, drumming is fun for little gourmet chefs.

Free, registration required for ages 3 and up.

L’événement Raconte-moi, joue avec moi ! Saint-Sever a été mis à jour le 2025-12-30 par Landes Chalosse