Raconte-moi, joue avec moi ! Saint-Sever
mercredi 14 janvier 2026
Raconte-moi, joue avec moi !
15 Avenue de l'Océan Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Un mercredi par mois, venez partager une heure de contes et de jeux dans une ambiance douillette et magique. Ce mois-ci Des recettes très très bizarres !
Petits doigts et ventres ronds, la tambouille c’est amusant pour les petits chefs gourmands.
Nos petits toqués vont cuisiner et goûter leur préparation.
Gratuit, sur inscription à partir de 3 ans. .
15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
English :
One Wednesday a month, come and share an hour of storytelling and games in a cosy, magical atmosphere. This month: Very, very weird recipes!
Little fingers and round bellies, drumming is fun for little gourmet chefs.
Free, registration required for ages 3 and up.
