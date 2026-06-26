Raconte-moi la forêt Parking du site de la Haute Chevauchée Lachalade

Lachalade

Raconte-moi la forêt

Parking du site de la Haute Chevauchée D38c Lachalade Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-09-20

Accompagné par un guide forestier de l’ONF, participez aux sorties nature qui abordent à la fois l’histoire de la Haute Chevauchée et la biodiversité des lieux. Bien plus qu’un espace boisé, c’est aussi le témoin d’évènements marquants de la 1ère Guerre Mondiale.

Traces de conflits passés, équilibre écologique de la forêt, défis liés à la préservation de cet espace naturel, quotidien du travail des forestiers sont autant de thèmes abordés lors de cette balade.Tout public

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Parking du site de la Haute Chevauchée D38c Lachalade 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 88 42 22 tourisme@argonne-meuse.fr

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English :

Accompanied by an ONF forestry guide, take part in nature outings that explore both the history of Haute Chevauchée and the biodiversity of the area. Much more than just a wooded area, it is also a witness to the key events of the 1st World War.

Traces of past conflicts, the ecological balance of the forest, the challenges of preserving this natural area and the day-to-day work of foresters are just some of the topics covered on this walk.

L’événement Raconte-moi la forêt Lachalade a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DU PAYS D’ARGONNE