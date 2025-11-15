Raconte-moi la Franche-Comté Vente spéciale de livres sur la région ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Raconte-moi la Franche-Comté Vente spéciale de livres sur la région

Le samedi 15 novembre, la ressourcerie Res’urgence propose une vente thématique intitulée “Raconte-moi la Franche-Comté”, dédiée aux livres qui célèbrent notre territoire.

Les visiteurs pourront découvrir une sélection d’ouvrages consacrés à la région auteurs comtois, patrimoine, paysages, traditions, randonnées, cuisine locale, légendes et histoires d’antan.

Cette mise en avant s’inscrit dans la démarche de l’association, qui valorise le réemploi du livre tout en invitant le public à (re)découvrir la richesse culturelle de la Franche-Comté.

Une belle occasion de flâner parmi les rayons, de trouver de quoi lire local, et de soutenir le réemploi solidaire. .

ZA de l'écu Ressourcerie Res'urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

