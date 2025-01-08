RACONTE-MOI LA PLAGE Argelès-sur-Mer

Début : Mardi 2025-01-08 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

2025-01-08 2025-01-15 2025-01-22 2025-01-29 2025-02-05 2025-02-12 2025-02-19 2025-02-26 2025-03-05 2025-03-12 2025-03-19 2025-03-26 2025-04-02 2025-04-09 2025-04-16 2025-04-23 2025-04-30 2025-05-07 2025-05-14 2025-05-21

Raconte-moi la plage

Tous les mercredis

Départ 10h00

Office de tourisme Argelès-Plage

Durée 2h

Peu de personnes connaissent l’origine de la station balnéaire d’Argelès-Plage. Jusqu’au XIX° siècle, les Argelésiens s’intéressaient peu à la côte, p…

CENTRE PLAGE Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 42 74

English :

Tell me about the beach

Every Wednesday

Departure: 10:00 am

Argelès-Plage Tourist Office

Duration: 2 hours

Few people know the origins of the seaside resort of Argelès-Plage. Until the 19th century, the Argelesians showed little interest in the coastline, which…

German :

Erzähl mir vom Strand

Jeden Mittwoch

Start: 10.00 Uhr

Tourismusbüro Argelès-Plage

Dauer: 2 Stunden

Der Ursprung des Badeortes Argelès-Plage ist nur wenigen bekannt. Bis zum 19. Jahrhundert interessierten sich die Argelésiens kaum für die Küste, da sie sich nicht für die…

Italiano :

Raccontami la spiaggia

Ogni mercoledì

Partenza 10h00

Ufficio del turismo di Argelès-Plage

Durata: 2 ore

Pochi conoscono le origini della stazione balneare di Argelès-Plage. Fino al XIX secolo, gli abitanti di Argelès mostravano scarso interesse per il litorale,…

Espanol :

Háblame de la playa

Todos los miércoles

Salida 10h00

Oficina de Turismo de Argelès-Plage

Duración 2 horas

Pocos conocen los orígenes de la estación balnearia de Argelès-Plage. Hasta el siglo XIX, los habitantes de Argelès mostraban poco interés por el litoral,…

