RACONTE-MOI LA PLAGE Argelès-sur-Mer mercredi 8 janvier 2025.
CENTRE PLAGE Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : Mardi 2025-01-08 10:00:00
fin : 2025-07-23 12:00:00
2025-01-08 2025-01-15 2025-01-22 2025-01-29 2025-02-05 2025-02-12 2025-02-19 2025-02-26 2025-03-05 2025-03-12 2025-03-19 2025-03-26 2025-04-02 2025-04-09 2025-04-16 2025-04-23 2025-04-30 2025-05-07 2025-05-14 2025-05-21
Raconte-moi la plage
Tous les mercredis
Départ 10h00
Office de tourisme Argelès-Plage
Durée 2h
Peu de personnes connaissent l’origine de la station balnéaire d’Argelès-Plage. Jusqu’au XIX° siècle, les Argelésiens s’intéressaient peu à la côte, p…
CENTRE PLAGE Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 42 74
English :
Tell me about the beach
Every Wednesday
Departure: 10:00 am
Argelès-Plage Tourist Office
Duration: 2 hours
Few people know the origins of the seaside resort of Argelès-Plage. Until the 19th century, the Argelesians showed little interest in the coastline, which…
German :
Erzähl mir vom Strand
Jeden Mittwoch
Start: 10.00 Uhr
Tourismusbüro Argelès-Plage
Dauer: 2 Stunden
Der Ursprung des Badeortes Argelès-Plage ist nur wenigen bekannt. Bis zum 19. Jahrhundert interessierten sich die Argelésiens kaum für die Küste, da sie sich nicht für die…
Italiano :
Raccontami la spiaggia
Ogni mercoledì
Partenza 10h00
Ufficio del turismo di Argelès-Plage
Durata: 2 ore
Pochi conoscono le origini della stazione balneare di Argelès-Plage. Fino al XIX secolo, gli abitanti di Argelès mostravano scarso interesse per il litorale,…
Espanol :
Háblame de la playa
Todos los miércoles
Salida 10h00
Oficina de Turismo de Argelès-Plage
Duración 2 horas
Pocos conocen los orígenes de la estación balnearia de Argelès-Plage. Hasta el siglo XIX, los habitantes de Argelès mostraban poco interés por el litoral,…
