Raconte-moi les divinités – Caen, 14 juin 2025 14:15, Caen.

Calvados

Raconte-moi les divinités Musée de Normandie Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:15:00

fin : 2025-06-14 14:30:00

Date(s) :

2025-06-14

2025-06-15

2025-08-02

2025-08-03

Venez découvrir dans une lecture contée les merveilleuses histoires des dieux et des déesses de la mythologie.

Pour les 6-10 ans, accompagnés d’un adulte. Dans le cadre de l’exposition « Par tous les dieux ! » (Salles du Rempart).

Durée 15 minutes

Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Raconte-moi les divinités

Come and discover the wonderful stories of the gods and goddesses of mythology in a storytelling reading.

For 6-10 year-olds, accompanied by an adult. As part of the « Par tous les dieux! » exhibition (Salles du Rempart).

Duration: 15 minutes

German : Raconte-moi les divinités

Entdecken Sie in einer erzählten Lesung die wunderbaren Geschichten der Götter und Göttinnen der Mythologie.

Für Kinder von 6-10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Im Rahmen der Ausstellung « Bei allen Göttern! » (Salles du Rempart).

Dauer: 15 Minuten

Italiano :

Venite a scoprire le meravigliose storie degli dei e delle dee della mitologia in una lettura narrativa.

Per bambini dai 6 ai 10 anni, accompagnati da un adulto. Nell’ambito della mostra « Par tous les dieux! » (Salles du Rempart).

Durata: 15 minuti

Espanol :

Ven a descubrir las maravillosas historias de los dioses y diosas de la mitología en una lectura de cuentos.

Para niños de 6 a 10 años, acompañados por un adulto. En el marco de la exposición « Par tous les dieux! » (Salles du Rempart).

Duración: 15 minutos

