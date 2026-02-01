RACONTE MOI LES INSTRUMENTS À PERCUSSION SALLE CHAPELLE ST-MICHEL Toulouse

RACONTE MOI LES INSTRUMENTS À PERCUSSION

SALLE CHAPELLE ST-MICHEL 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:20:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Venez découvrir les instruments à percussion du monde entier !

Tambour, conga, castagnettes et bien d’autres instruments vous font danser au rythme de leurs sonorités, et Francis Lassus, musicien toulousain fait vivre tous ces instruments de ses mains !

Bon à savoir

– Accessible à partir de 8 ans

– En cas de concert complet, n’hésitez pas à envoyer un mail pour être sur liste d’attente.

– En cas de désistement, pas de remboursement possible .

SALLE CHAPELLE ST-MICHEL 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and discover percussion instruments from all over the world!

