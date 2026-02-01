RACONTE MOI LES INSTRUMENTS À PERCUSSION SALLE CHAPELLE ST-MICHEL Toulouse
RACONTE MOI LES INSTRUMENTS À PERCUSSION SALLE CHAPELLE ST-MICHEL Toulouse samedi 7 février 2026.
RACONTE MOI LES INSTRUMENTS À PERCUSSION
SALLE CHAPELLE ST-MICHEL 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 16:20:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Venez découvrir les instruments à percussion du monde entier !
Tambour, conga, castagnettes et bien d’autres instruments vous font danser au rythme de leurs sonorités, et Francis Lassus, musicien toulousain fait vivre tous ces instruments de ses mains !
Bon à savoir
– Accessible à partir de 8 ans
– En cas de concert complet, n’hésitez pas à envoyer un mail pour être sur liste d’attente.
– En cas de désistement, pas de remboursement possible .
SALLE CHAPELLE ST-MICHEL 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover percussion instruments from all over the world!
L’événement RACONTE MOI LES INSTRUMENTS À PERCUSSION Toulouse a été mis à jour le 2026-02-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE