Raconte-moi l’histoire du pruneau Vergers de Laplagne Allez-et-Cazeneuve

Raconte-moi l’histoire du pruneau

Vergers de Laplagne 1602 Avenue de Bordeaux Allez-et-Cazeneuve Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-28 16:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

A l’occasion de la floraison des pruniers, nous vous invitons à un temps forts aux Vergers de Laplagne.

Au programme visites, dégustations et rencontre pour célébrer ce patrimoine du Grand Villeneuvois !

Visites guidées à 14h30 et à 16h30.

Réservation conseillée.

Vergers de Laplagne 1602 Avenue de Bordeaux Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Raconte-moi l’histoire du pruneau

To celebrate the plum blossom season, we invite you to a special event at Vergers de Laplagne.

On the program: tours, tastings and encounters to celebrate the heritage of the Grand Villeneuvois!

Guided tours at 2.30pm and 4.30pm.

Reservations recommended.

