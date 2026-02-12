Raconte-moi l’histoire du pruneau Vergers de Laplagne Allez-et-Cazeneuve
Raconte-moi l’histoire du pruneau Vergers de Laplagne Allez-et-Cazeneuve samedi 28 mars 2026.
Raconte-moi l’histoire du pruneau
Vergers de Laplagne 1602 Avenue de Bordeaux Allez-et-Cazeneuve Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-28 16:30:00
2026-03-28
A l’occasion de la floraison des pruniers, nous vous invitons à un temps forts aux Vergers de Laplagne.
Au programme visites, dégustations et rencontre pour célébrer ce patrimoine du Grand Villeneuvois !
Visites guidées à 14h30 et à 16h30.
Réservation conseillée.
Vergers de Laplagne 1602 Avenue de Bordeaux Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
English : Raconte-moi l’histoire du pruneau
To celebrate the plum blossom season, we invite you to a special event at Vergers de Laplagne.
On the program: tours, tastings and encounters to celebrate the heritage of the Grand Villeneuvois!
Guided tours at 2.30pm and 4.30pm.
Reservations recommended.
L’événement Raconte-moi l’histoire du pruneau Allez-et-Cazeneuve a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot