Raconte-moi Nantes – Visite guidée en famille Nantes (Centre ville) Nantes

Raconte-moi Nantes – Visite guidée en famille 23 octobre 2025 et 26 février 2026 Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T14:30:00 – 2025-10-23T16:30:00

Fin : 2026-02-26T14:30:00 – 2026-02-26T16:30:00

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

Laissez-vous embarquer par cette visite pas tout à fait comme les autres.

Dédié aux enfants et parents qui les accompagnent, ce parcours ponctué d’activités ludiques et sensorielles vous racontera Nantes, la Loire, ses îles et surtout l’évolution de la ville au fil du temps.

Visite conseillée aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte.

Durée : 2h.

Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Accès difficile aux personnes à mobilité réduite (distance, escaliers passage Pommeraye)

Nantes (Centre ville) ., Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Éloge du déplacement – de Philippe Ramette © Martin Argyroglo – LVAN