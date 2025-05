Raconte-moi ta baraque – Saint-Germain-sur-Ay, 14 juin 2025 15:00, Saint-Germain-sur-Ay.

Manche

Raconte-moi ta baraque Saint-Germain-sur-Ay Manche

Début : 2025-06-14 15:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

2025-06-14

Vous avez connu la baraque de Saint-Germain-sur-Ay ? Vous avez vécu dans une baraque à Périers, Lessay, La Haye, Pirou ou ailleurs sur le territoire ? Vous avez des souvenirs à partager, des anecdotes à raconter, ou simplement l’envie d’écouter celles des autres ? Venez participer à un après-midi convivial et chaleureux autour de la mémoire des baraques ! Cet événement se déroulera à la baraque de Saint-Germain-sur-Ay et sera animé par Élisabeth Blanchet et Mickaël Sendra, tous deux passionnés par l’histoire de ces lieux de vie si particuliers. L’objectif ? Faire revivre ensemble la vie dans les baraques, à travers les récits des anciens habitants, les souvenirs familiaux, les petites et grandes histoires du quotidien. Que vous ayez grandi dans une baraque ou que vous soyez simplement curieux, vous êtes les bienvenus ! Animation en plein air prévoir d’apporter chaise pliante, coussins et plaids. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.

Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

English : Raconte-moi ta baraque

Have you ever lived in a shack in Saint-Germain-sur-Ay? Have you lived in a barrack in Périers, Lessay, La Haye, Pirou or elsewhere in the region? Do you have memories to share, anecdotes to tell, or simply a desire to hear those of others? Come and join us for a friendly afternoon of barrack memories! The event will take place at the Saint-Germain-sur-Ay barracks and will be hosted by Élisabeth Blanchet and Mickaël Sendra, both of whom are passionate about the history of these very special places. The aim? To bring life in the barracks back to life, through the stories of former inhabitants, family memories and the little and big stories of everyday life. Whether you grew up in a shack or are simply curious, you’re welcome! Open-air event: bring folding chair, cushions and plaids. Location indicated on reservation. Online booking required.

German :

Haben Sie die Baracke in Saint-Germain-sur-Ay gekannt? Haben Sie in einer Baracke in Périers, Lessay, La Haye, Pirou oder anderswo in der Gegend gelebt? Haben Sie Erinnerungen, die Sie mit anderen teilen möchten, Anekdoten, die Sie erzählen möchten, oder einfach nur Lust, den Anekdoten anderer zuzuhören? Nehmen Sie an einem geselligen und herzlichen Nachmittag rund um die Erinnerung an die Baracken teil! Die Veranstaltung findet in der Baracke von Saint-Germain-sur-Ay statt und wird von Elisabeth Blanchet und Mickaël Sendra geleitet, die sich beide für die Geschichte dieser besonderen Lebensräume begeistern. Was ist das Ziel? Das Leben in den Baracken durch die Erzählungen der ehemaligen Bewohner, Familienerinnerungen, kleine und große Geschichten aus dem Alltag wieder aufleben zu lassen. Ob Sie in einer Baracke aufgewachsen sind oder einfach nur neugierig sind, Sie sind herzlich willkommen! Animation im Freien: Klappstuhl, Kissen und Plaids mitbringen. Ort wird bei der Buchung angegeben. Online-Reservierung erforderlich.

Italiano :

Avete mai vissuto in una baracca a Saint-Germain-sur-Ay? Avete vissuto in una baracca a Périers, Lessay, La Haye, Pirou o altrove nella zona? Avete ricordi da condividere, aneddoti da raccontare o semplicemente il desiderio di ascoltare quelli degli altri? Unitevi a noi per un pomeriggio di ricordi caldi e amichevoli sulla caserma! L’evento si svolgerà presso la caserma di Saint-Germain-sur-Ay e sarà condotto da Élisabeth Blanchet e Mickaël Sendra, entrambi appassionati della storia di questi luoghi così speciali. L’obiettivo? Far rivivere la vita nelle caserme, attraverso i racconti degli ex residenti, i ricordi di famiglia e le piccole e grandi storie della vita quotidiana. Se siete cresciuti in una caserma o siete semplicemente curiosi, siete i benvenuti! Evento all’aperto: portare una sedia pieghevole, cuscini e plaid. Il luogo è indicato al momento della prenotazione. Prenotazione online obbligatoria.

Espanol :

¿Ha vivido alguna vez en una barraca en Saint-Germain-sur-Ay? ¿Ha vivido en una barraca en Périers, Lessay, La Haye, Pirou o en cualquier otro lugar de la zona? ¿Tiene recuerdos que compartir, anécdotas que contar o simplemente ganas de escuchar las de los demás? Acompáñenos en una tarde cálida y amistosa para recordar los cuarteles El acto tendrá lugar en el cuartel de Saint-Germain-sur-Ay y estará animado por Élisabeth Blanchet y Mickaël Sendra, dos apasionados de la historia de estos lugares tan especiales. ¿El objetivo? Hacer revivir la vida en los cuarteles, a través de las historias de los antiguos residentes, los recuerdos familiares y las pequeñas y grandes historias de la vida cotidiana. Tanto si creciste en un cuartel como si simplemente sientes curiosidad, ¡eres bienvenido! Evento al aire libre: traiga una silla plegable, cojines y mantas. Se indicará el lugar al hacer la reserva. Se requiere reserva en línea.

