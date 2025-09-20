Raconte Moi Ton Somain 2025 Somain Somain

Raconte Moi Ton Somain 2025 Somain Somain samedi 20 septembre 2025.

Raconte Moi Ton Somain 2025 Samedi 20 septembre, 10h00 Somain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Raconte Moi Ton Somain est le rendez-vous bisannuel qui vous permet de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la Ville centre de l’Ostrevent !

Somain Place Jean Jaurès 59490 Somain Somain 59490 Nord Hauts-de-France

Raconte Moi Ton Somain est le rendez-vous bisannuel qui vous permet de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la Ville centre de l’Ostrevent !

Ville de Somain