Raconte moi un Château du Moyen-Age… à nos jours Château de Montataire Montataire

Raconte moi un Château du Moyen-Age… à nos jours 20 et 21 septembre Château de Montataire Oise

Entrée gratuite, participation libre pour la sauvegarde du patrimoine – RDV Place de la Collégiale 60160 MONTATAIRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Ces journées du patrimoine permettront de voir comment la Grande histoire a rencontré la petite au Château de Montataire au travers d’une galerie de personnages, d’en savoir plus sur l’architecture des châteaux en France et ailleurs, comment les usages les ont fait évoluer et comment on y vivait?!

La visite libre commencera par le château lui-même (bibliothèque, salle d’armes, salle des gardes, écurie) puis se poursuivra par des expositions et des activités à la Collégiale (Eglise) Notre Dame :

• Exposition découverte des vitraux de l’abbatiale de St Leu d’Esserent

• Exposition de dessins d’enfants « Dessine -moi un château » (avec vote du public)

• Une ronde de la mode du Moyen Age à nos jours

• Divers ateliers pour petits et grands :

o Fabrication d’un vitrail (en papier) ou d’une mosaïque

o Partage de recettes de cuisine historiques

o Communiquer par les mots et plus encore: Exposition et atelier calligraphie et enluminures

o Comment se défendre : découverte de l’escrime et du tir à l’arc

Pour les amateurs de vieilles pierres , il sera aussi possible d’en savoir plus sur l’architecture du Petit Château Khardys et de la Grange de Montataire (Samedi et Dimanche de 14h à 16h).

La clôture se fera en musique le Dimanche à 16h30 grâce à un concert de l’AMEM au sein de la collégiale Notre Dame de Montataire.

Des passeports – jeux découverte seront à disposition pour les petits et grands enfants. Des séance de lecture pour les plus petits leur fera découvrir le monde des châteaux dans la salle des gardes (des livres seront à disposition pour des séances familiales le reste du temps).

Ces journées sont là pour partager en famille, apprendre, découvrir. Soyez curieux et venez !

Château de Montataire Allée des Marronniers – 60160 Montataire Montataire 60160 Oise Hauts-de-France 03 44 25 00 05 http://www.chateaudemontataire.fr Château XIIe-XIIIe siècles avec écuries et cour d’honneur Gare de Montataire (ligne Creil-Beauvais), Route, Bus

Journées européennes du patrimoine 2025

Château de Montataire