Raconte-moi un instant Homme des bois, réveille-toi ! Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Raconte-moi un instant Homme des bois, réveille-toi !

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : 2025-10-08 16:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Donne vie aux feuilles mortes en créant ton personnage !

Lectures et atelier à partir de 3 ans

Sur inscription

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

Bring dead leaves to life by creating your own character!

Readings and workshop for ages 3 and up

Registration required

German :

Erwecke das Laub zum Leben, indem du deine eigene Figur erstellst!

Lesungen und Workshop ab 3 Jahren

Nach Anmeldung

Italiano :

Dai vita alle foglie morte creando il tuo personaggio!

Letture e laboratorio per bambini dai 3 anni in su

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

¡Da vida a las hojas muertas creando tu propio personaje!

Lecturas y taller para mayores de 3 años

Inscripción obligatoria

