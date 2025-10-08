Raconte-moi un instant Homme des bois, réveille-toi ! Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Raconte-moi un instant Homme des bois, réveille-toi !
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Début : 2025-10-08 16:00:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Donne vie aux feuilles mortes en créant ton personnage !
Lectures et atelier à partir de 3 ans
Sur inscription
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
English :
Bring dead leaves to life by creating your own character!
Readings and workshop for ages 3 and up
Registration required
German :
Erwecke das Laub zum Leben, indem du deine eigene Figur erstellst!
Lesungen und Workshop ab 3 Jahren
Nach Anmeldung
Italiano :
Dai vita alle foglie morte creando il tuo personaggio!
Letture e laboratorio per bambini dai 3 anni in su
Iscrizione obbligatoria
Espanol :
¡Da vida a las hojas muertas creando tu propio personaje!
Lecturas y taller para mayores de 3 años
Inscripción obligatoria
