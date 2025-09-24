Raconte-moi un instant Un conte peut en cacher un autre médiathèque de Jarnac Jarnac
médiathèque de Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac Charente
Prenez des contes classiques, changez quelques ingrédients comme les personnages, les lieux ou l’époque.
Ajoutez un peu d’humour et vous obtiendrez des contes détournés !
Lectures à partir de 6 ans
Sur inscription
médiathèque de Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
English :
Take classic tales, change a few ingredients like characters, places or time.
Add a bit of humor, and you’ve got a story with a twist!
Readings for ages 6 and up
On request
German :
Man nehme klassische Märchen, ändere ein paar Zutaten wie Figuren, Orte oder die Zeit.
Füge ein wenig Humor hinzu und du erhältst verfremdete Märchen!
Lesungen ab 6 Jahren
Nach Anmeldung
Italiano :
Prendete alcuni racconti classici e cambiate alcuni ingredienti, come i personaggi, i luoghi e il tempo.
Aggiungete un po’ di umorismo e otterrete una storia con una svolta!
Letture per bambini dai 6 anni in su
Registrazione obbligatoria
Espanol :
Tome algunos cuentos clásicos y cambie algunos ingredientes, como los personajes, los lugares y la época.
Añade un poco de humor y tendrás una historia con un toque especial
Lecturas a partir de 6 años
Inscripción obligatoria
