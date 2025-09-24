Raconte-moi un instant Un conte peut en cacher un autre médiathèque de Jarnac Jarnac

Prenez des contes classiques, changez quelques ingrédients comme les personnages, les lieux ou l’époque.

Ajoutez un peu d’humour et vous obtiendrez des contes détournés !

Lectures à partir de 6 ans

Sur inscription

médiathèque de Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

Take classic tales, change a few ingredients like characters, places or time.

Add a bit of humor, and you’ve got a story with a twist!

Readings for ages 6 and up

On request

German :

Man nehme klassische Märchen, ändere ein paar Zutaten wie Figuren, Orte oder die Zeit.

Füge ein wenig Humor hinzu und du erhältst verfremdete Märchen!

Lesungen ab 6 Jahren

Nach Anmeldung

Italiano :

Prendete alcuni racconti classici e cambiate alcuni ingredienti, come i personaggi, i luoghi e il tempo.

Aggiungete un po’ di umorismo e otterrete una storia con una svolta!

Letture per bambini dai 6 anni in su

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Tome algunos cuentos clásicos y cambie algunos ingredientes, como los personajes, los lugares y la época.

Añade un poco de humor y tendrás una historia con un toque especial

Lecturas a partir de 6 años

Inscripción obligatoria

