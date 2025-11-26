Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Raconte-moi … un kamishibaï mediathèque Sainte-Menehould

Raconte-moi … un kamishibaï mediathèque Sainte-Menehould mercredi 26 novembre 2025.

Raconte-moi … un kamishibaï

mediathèque 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 15:15:00

Date(s) :
2025-11-26

Tout public
Viens découvrir ou redécouvrir cette technique de narration d’origine japonaise qu’utilisaient originairement les conteurs de rue.   .

mediathèque 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97 

English : Raconte-moi … un kamishibaï

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Raconte-moi … un kamishibaï Sainte-Menehould a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne