RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Aron Parc des Forges Aron samedi 28 mars 2026.
Parc des Forges Bibliothèque d’Aron Aron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Des histoires et comptines pour commencer l’année en douceur…
Des histoires, des comptines, des jeux de doigts pour une séance lecture concoctée par les bénévoles des bibliothèques. .
Parc des Forges Bibliothèque d’Aron Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81
English :
Stories and rhymes for a gentle start to the year…
