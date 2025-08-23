Raconte-moi une histoire : atelier itinérant de conte et de marionnette place de l’Europe à Planoise Place de l’Europe Besançon

Raconte-moi une histoire : atelier itinérant de conte et de marionnette place de l’Europe à Planoise Samedi 23 août, 15h00 Place de l’Europe Doubs

Accès libre

Début : 2025-08-23T15:00:00 – 2025-08-23T18:00:00

Fin : 2025-08-23T15:00:00 – 2025-08-23T18:00:00

La dernière semaine du mois d’août, un stand-atelier s’installe à Planoise : passez dans l’après-midi pour vous faire accompagner dans la fabrication d’une marionnette à partir de matériaux recyclés ; et raconter, écrire ou dessiner une histoire, qu’elle soit inventée ou bien connue.

Pas d’idées d’histoires ? Venez dessiner et papoter à l’ombre. C’est en libre accès, sans besoin de s’inscrire.

Le matin, les artistes seront occupées à créer un tout nouveau spectacle jeune public 100 % composé des histoires, personnages et marionnettes partagés par le public planoisien.

À la fin de la semaine, ce spectacle sera joué au café associatif Miroirs du Monde.

C’est un projet de la compagnie de théâtre multilingue Rock Paper Scissors Theatre et l’association Miroirs du Monde. Bien entendu, vous pouvez amener votre histoire, poème ou chanson dans la lange ou les langues de votre choix.

https://www.youtube.com/watch?v=8MOXqCseRaE&feature=youtu.be

Place de l'Europe 25000 PLanoise Besançon 25000 Planoise Doubs Bourgogne-Franche-Comté

