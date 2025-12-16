Raconte-moi une histoire Au gré du chemin …. Contes de Grimm Rue Clavetière Marmande

Raconte-moi une histoire Au gré du chemin …. Contes de Grimm

Rue Clavetière Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Raconte moi une histoire Au gré du chemin …. Contes de Grimm

Par Monia Lyorit

À partir de 5 ans

Raconte moi une histoire Au gré du chemin …. Contes de Grimm

Par Monia Lyorit

À partir de 5 ans

– Réservation conseillée. .

Rue Clavetière Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Raconte-moi une histoire Au gré du chemin …. Contes de Grimm

Raconte moi une histoire Au gré du chemin …. Grimm fairy tales

By Monia Lyorit

From age 5

L’événement Raconte-moi une histoire Au gré du chemin …. Contes de Grimm Marmande a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Val de Garonne