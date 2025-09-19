Raconte-moi une histoire Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil

Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-12-12 20:45:00

2025-09-19 2025-12-12

Histoires pour les plus grands (4 à 7 ans).

Lectures à 2 voix.

Inscription conseillée. .

English :

Stories for older children (ages 4 to 7).

German :

Geschichten für ältere Kinder (4 bis 7 Jahre).

Italiano :

Storie per bambini più grandi (dai 4 ai 7 anni).

Espanol :

Cuentos para niños mayores (de 4 a 7 años).

L’événement Raconte-moi une histoire Biblio’fil Mouzeil a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis