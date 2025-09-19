Raconte-moi une histoire Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil
Raconte-moi une histoire Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil vendredi 19 septembre 2025.
Raconte-moi une histoire Biblio’fil
Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-12-12 20:45:00
Date(s) :
2025-09-19 2025-12-12
Histoires pour les plus grands (4 à 7 ans).
Lectures à 2 voix.
Inscription conseillée. .
Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 71 63
English :
Stories for older children (ages 4 to 7).
German :
Geschichten für ältere Kinder (4 bis 7 Jahre).
Italiano :
Storie per bambini più grandi (dai 4 ai 7 anni).
Espanol :
Cuentos para niños mayores (de 4 a 7 años).
L’événement Raconte-moi une histoire Biblio’fil Mouzeil a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis