Raconte-moi une histoire Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 29 novembre 2025.
Plongez dans les albums de Claude Ponti.
Pour
les 4-7 ans
Un samedi par mois, les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums, d’histoires projetées et kamishibaïs.
Le samedi 29 novembre 2025
de 10h30 à 11h30
gratuit
Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/