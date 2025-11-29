Raconte-moi une histoire Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Plongez dans les albums de Claude Ponti.

Pour

les 4-7 ans

Un samedi par mois, les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums, d’histoires projetées et kamishibaïs.

Le samedi 29 novembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit

Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance.

Public enfants.

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/