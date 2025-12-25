Raconte-moi une histoire, Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

De quelle couleur est le vent ?

est la question qu’a un jour posée un enfant aveugle à un grand…

Mais, de quelle couleur est le vent ?

Livres à toucher, livres à écouter, livres à manipuler… Découvrez des livres adaptés pour toutes et tous !

Pour

les 4-7 ans

Un samedi par mois, les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums, d’histoires projetées et kamishibaïs.

Le samedi 17 janvier 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



