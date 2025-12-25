Raconte-moi une histoire, Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Raconte-moi une histoire, Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 17 janvier 2026.
De quelle couleur est le vent ?
est la question qu’a un jour posée un enfant aveugle à un grand…
Mais, de quelle couleur est le vent ?
Livres à toucher, livres à écouter, livres à manipuler… Découvrez des livres adaptés pour toutes et tous !
Pour
les 4-7 ans
Un samedi par mois, les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums, d’histoires projetées et kamishibaïs.
Le samedi 17 janvier 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit
Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
