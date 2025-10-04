Raconte moi une histoire Bibliothèque De Gundershoffen Gundershoffen

Raconte moi une histoire Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Gundershoffen Bas-Rhin

Entrée gratuite

Conte en tissu – La Moufle

Les enfants sont invités à venir découvrir le conte en tissu de « La Moufle », écoutez des comptines et les différentes versions du conte. Ils pourront manipuler le tapis et réinventer l’histoire.

La séance se terminera par un goûter.

Bibliothèque De Gundershoffen 40 Grand Rue 67110 Gundershoffen

Bibliothèque de Gundershoffen