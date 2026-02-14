Raconte-moi une histoire, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Raconte-moi une histoire 19 et 26 février Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Visite incluse dans le prix du billet – Réservation conseillée au 03 21 10 02 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T10:30:00+01:00 – 2026-02-19T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T10:30:00+01:00 – 2026-02-26T11:30:00+01:00

Mais qui est Hérakles ?

Qu’a-t-il fait ? 12 travaux ?! Les marionnettes vous racontent… L’histoire d’Hérakles et ses 12 travaux était contée déjà en Grèce Antique ! Et si nous aussi on en apprenait davantage ?

Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musee.boulogne-sur-mer.fr/ »}]

(Dès 6 ans) – Visite contée