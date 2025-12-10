Raconte moi une histoire

Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Un temps convivial et intergénérationnel de jeu et de lecture proposé par l’AFR Larzac, en partenariat avec le Service Civique Solidarité Séniors et le Relais Petite Enfance Larzac et Vallées.

De 10h à 11h30, à la Médiathèque Intercommunal Larzac Vallées

Inscription vivement conseillée au vu de l’espace limité au sein du lieu. .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 49 76 80 15 sc2safrlarzac@gmail.com

English :

A friendly, intergenerational reading and playtime organized by AFR Larzac, in partnership with Service Civique Solidarité Séniors and Relais Petite Enfance Larzac et Vallées.

L’événement Raconte moi une histoire Cornus a été mis à jour le 2025-12-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)