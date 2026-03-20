Raconte moi une histoire Espace Armand Veille Crottet

Raconte moi une histoire

Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’équipe de la bibliothèque convie petits et grands à son animation Raconte moi une histoire. Une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir le kamishibaï ce petit théatre en bois japonnais.

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Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35 bibliotheque@crottet.fr

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English :

The library team invites young and old to its Raconte moi une histoire event. A great opportunity to discover or rediscover kamishibai, the little Japanese wooden theater.

L’événement Raconte moi une histoire Crottet a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle