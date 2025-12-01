Raconte-moi une histoire de Noël Beuzeville

Raconte-moi une histoire de Noël

50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Viens retrouver Eva et Anne-Charlotte, pour partager un temps d’histoires et doucement te glisser dans la magie de Noël !

A partir de 4 ans

Gratuit Sur Réservation .

50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

