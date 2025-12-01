Raconte-moi une histoire de Noël Beuzeville
Raconte-moi une histoire de Noël
50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Viens retrouver Eva et Anne-Charlotte, pour partager un temps d’histoires et doucement te glisser dans la magie de Noël !
A partir de 4 ans
Gratuit Sur Réservation .
50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr
