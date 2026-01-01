RACONTE-MOI UNE HISTOIRE…EN PYJAMA Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE…EN PYJAMA

Un moment coconning pour les 3 6 ans, parés de leur plus beau pyjama !

Enfile ton plus beau pyjama et n’oublie pas ton doudou ! Viens assister, en famille, à une séance de lecture sur le thème de la nuit.

Inscription conseillée. .

English :

A cocooning moment for 3 6 year-olds, dressed in their best pyjamas!

