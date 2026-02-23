Raconte-moi une histoire Esvres

Raconte-moi une histoire

Venez écouter des histoires…

Deux bénévoles de la médiathèque offriront aux enfants de 3 à 6 ans une heure du conte sur la thématique du zoo .

Cette séance sera suivie d’un petit atelier créatif. Retrouvez Raconte-moi une histoire tous les 1er mercredis du mois, hors période de vacances scolaires.

Mercredi 4 mars 2026 Animation gratuite 16h30 .

43 Rue Nationale Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr

English :

Come and listen to stories…

Two mediatheque volunteers will be offering a zoo-themed story hour for children aged 3 to 6.

