Raconte-moi une histoire Esvres mercredi 4 mars 2026.
43 Rue Nationale Esvres Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-04 16:30:00
fin : 2026-03-04 17:30:00
2026-03-04
Venez écouter des histoires…
Deux bénévoles de la médiathèque offriront aux enfants de 3 à 6 ans une heure du conte sur la thématique du zoo .
Cette séance sera suivie d’un petit atelier créatif. Retrouvez Raconte-moi une histoire tous les 1er mercredis du mois, hors période de vacances scolaires.
Mercredi 4 mars 2026 Animation gratuite 16h30 .
43 Rue Nationale Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr
English :
Come and listen to stories…
Two mediatheque volunteers will be offering a zoo-themed story hour for children aged 3 to 6.
