Raconte-moi une histoire heure du conte Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Raconte-moi une histoire heure du conte Médiathèque Georges Rouault Châtellerault mercredi 12 novembre 2025.

Raconte-moi une histoire heure du conte

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

.

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75 mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr

English : Raconte-moi une histoire heure du conte

German : Raconte-moi une histoire heure du conte

Italiano :

Espanol : Raconte-moi une histoire heure du conte

L’événement Raconte-moi une histoire heure du conte Châtellerault a été mis à jour le 2025-09-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne