RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Bibliothèque du Ribay Le Ribay

Bibliothèque du Ribay 1 place du centre Le Ribay Mayenne
Début : 2026-01-31 10:30:00
Des histoires et comptines pour commencer l’année en douceur…
Des histoires, des comptines, des jeux de doigts pour une séance lecture concoctée par les bénévoles des bibliothèques. .
Bibliothèque du Ribay 1 place du centre Le Ribay 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81
Stories and rhymes for a gentle start to the year…
