RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Bibliothèque du Ribay Le Ribay

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Bibliothèque du Ribay 1 place du centre Le Ribay Mayenne

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Des histoires et comptines pour commencer l’année en douceur…

Des histoires, des comptines, des jeux de doigts pour une séance lecture concoctée par les bénévoles des bibliothèques. .

Bibliothèque du Ribay 1 place du centre Le Ribay 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

English :

Stories and rhymes for a gentle start to the year…

