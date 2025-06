Raconte-moi une histoire – Manou Partages Nantes 30 juin 2025 10:15

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-30 10:15 – 10:45

Gratuit : non Sur adhésion à l’association Age maximum : 3

Chaque lundi, de 10h15 à 10h45, des assistantes maternelles du quartier et les enfants de 0 à 3 ans qu’elles gardent se retrouvent Chez Manou. Lucette, habitante du quartier, anime ces instants en lisant des histoires.Un moment chaleureux de partage et de découverte autour de la lecture et de la transmission.

Manou Partages Nantes 44300