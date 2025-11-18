Raconte-moi une histoire Médiathèque Jacques Demy Nantes

Raconte-moi une histoire Mercredi 10 décembre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T10:30:00 – 2025-12-10T11:30:00

Fin : 2025-12-10T10:30:00 – 2025-12-10T11:30:00

Des histoires en mouvement, en musique, à toucher… pour l’éveil des sens des tout-petits.

De 1 à 3 ans – Sur inscription

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

