Raconte-moi une histoire Musée Quai Zola Rennes Vendredi 26 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton “réserver”.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, **cliquez sur le bouton** « réserver ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-26T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-26T12:00:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-jeune-public/raconte-moi-une-histoire

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine