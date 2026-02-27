Raconte-moi une histoire – Nos amies les abeilles par Jean Loustic Rue Clavetière Marmande
Rue Clavetière Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
À partir de 5 ans
La séance sera suivie d’une dégustation de pains d’épices et de miel pour les gourmands en présence de l’apiculteur.
À partir de 5 ans
– Réservation obligatoire. .
Rue Clavetière Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
English : Raconte-moi une histoire – Nos amies les abeilles par Jean Loustic
Raconte-moi une histoire Our friends the bees by Jean Loustic
For ages 5 and up
