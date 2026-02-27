Raconte-moi une histoire – Nos amies les abeilles par Jean Loustic Rue Clavetière Marmande

Raconte-moi une histoire – Nos amies les abeilles par Jean Loustic

Rue Clavetière Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Raconte-moi une histoire – Nos amies les abeilles par Jean Loustic

À partir de 5 ans

Raconte-moi une histoire – Nos amies les abeilles par Jean Loustic

La séance sera suivie d’une dégustation de pains d’épices et de miel pour les gourmands en présence de l’apiculteur.

À partir de 5 ans

– Réservation obligatoire. .

Rue Clavetière Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Raconte-moi une histoire – Nos amies les abeilles par Jean Loustic

Raconte-moi une histoire Our friends the bees by Jean Loustic

For ages 5 and up

L’événement Raconte-moi une histoire – Nos amies les abeilles par Jean Loustic Marmande a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Val de Garonne