Raconte-moi une histoire ! Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne

Raconte-moi une histoire !

Mercredi 24 septembre 2025 de 10h30 à 11h.

Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 10h30.

Mercredi 22 octobre 2025 à partir de 10h30.

Mercredi 5 novembre 2025 à partir de 10h30.

Mercredi 19 novembre 2025 à partir de 10h30. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

Raconte-moi une histoire !

C’est généralement de cette façon que commence la passion de la lecture et du voyage imaginaire… Alors viens écouter ces histoires qui font voyager !Familles

Des histoires qui font s’émerveiller, frissonner, rêver, ou même carrément rigoler c’est que que te propose la Médiathèque pendant cette session de lecture. .

Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

English :

Tell me a story !

Generally, the passion of reading and imaginary journey begins here… Come to listen these stories that make you travel !

German :

Erzähl mir eine Geschichte!

So beginnt meist die Leidenschaft für das Lesen und die Fantasiereise … Also komm und hör dir diese Geschichten an, die dich auf Reisen schicken!

Italiano :

Raccontami una storia!

Di solito è così che nasce la passione per la lettura e per i viaggi immaginari… Allora venite ad ascoltare queste storie che vi faranno viaggiare!

Espanol :

¡Cuéntame un cuento!

Así suele comenzar la pasión por la lectura y los viajes imaginarios… ¡Así que ven y escucha estas historias que te llevarán de viaje!

